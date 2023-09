“Un’Altra Gela” pressa FdI: “Coordinatore in silenzio su falso comunicato, perde credibilità”

Gela. I pro-Greco non rinunciano a premere ancora sul tasto del comunicato di Fratelli d’Italia, la scorsa settimana inoltrato alle redazione il giorno precedente all’incontro in Regione sul porto rifugio. Una nota che preannunciava la firma dell’accordo attuativo, poi invece slittata. I consiglieri comunali di “Un’Altra Gela” chiamano in causa il coordinatore meloniano Salvatore Scuvera. “E’ sempre pronto ad intervenire e a criticare aspramente l’amministrazione comunale, ora che è chiamato direttamente in causa, preferisce starsene zitto. Delle due l’una – dicono i consiglieri pro-Greco – o è stato lui l’artefice di questo imbroglio, e allora dovrebbe chiedere scusa, oppure, cosa molto più probabile, ad orchestrare questa sceneggiata è stato un esponente del suo partito e lui non ha nè il coraggio nè la forza di redarguirlo. Da un coordinatore che negli ultimi mesi, un giorno sì e l’altro pure, ha candidato il suo partito alla guida della città, ci saremmo aspettati un comportamento più serio e responsabile”. Per i consiglieri vicini al sindaco Greco, il tentativo di anticipare la notizia della firma dell’accordo attuativo sul porto è stata una pagina grave.