Un’auto fermata nella notte, verifiche su due persone: proseguono i controlli in città

Gela. L’attività delle forze dell’ordine, anche a seguito del clamore suscitato dagli spari di martedì in via Venezia, va avanti. Nella notte, nella zona di via Cascino, ci sono stati controlli e un’auto è stata fermata. Da quello che emerge, almeno due persone sono state fatte scendere. Sono state trasferite in commissariato. Non è chiaro se si tratti di arresti oppure della necessità di maggiori verifiche.