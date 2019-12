Comune sotto shock per l’improvvisa morte di Nando Incardona

Gela. Il Comune si è risvegliato questa mattina con una drammatica notizia. Nando Incardona, funzionario comunale e responsabile dell’ufficio elettorale, è morto nella sua abitazione per un infarto. Nando si stava preparando per andare come ogni mattina nel suo ufficio di via Donizetti quando un improvviso malore non gli ha dato scampo. I familiari hanno provato a prestargli soccorso ma non c’è stato nulla da fare. Sempre in giacca e cravatta anche in estate, Nando Incardona era apprezzato per la sua disponibilità.

Sconvolti i colleghi dell’ufficio elettorale e del Comune in genere, che hanno lavorato per anni gomito a gomito con Nando, noto per la sua gentilezza e affabilità, anche con noi della stampa.