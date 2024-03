Dissesto e misure, varato piano per superare ritardi dei pagamenti: ufficiale incarico a Bonfirraro

Gela. Il dissesto dell’ente comunale sarà l’inevitabile trait d’union fra l’amministrazione Greco, che sta per congedarsi, e quella che ne prenderà il posto. Sarà necessario concentrarsi su tutte le misure previste per pervenire, prima possibile, al ritorno alla “normalità” dei conti. Una prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dovrà essere concretizzata e trasmessa entro fine giugno. Nonostante la fase pre-elettorale, in municipio si mettono le basi per rispondere alle priorità generate dal dissesto. La giunta ha approvato un piano che rientra in questo contesto e concerne gli interventi per il superamento del ritardo nei pagamenti. In questo caso, l’analisi condotta dal segretario generale Carolina Ferro e dalla giunta si è concentrata proprio sul rapporto con i creditori dell’ente. Il sistema dei pagamenti va reso ancor più efficiente, così da evitare attese troppo lunghe, che mettono in difficoltà le aziende ed espongono a non pochi rischi l’ente, rispetto principalmente ad iniziative per il recupero delle somme. Il graduale svuotamento degli uffici comunali, che risentono del poco personale in servizio, non è uno scenario favorevole. E’ stato varato il complesso delle misure presentate alla giunta. In programma c’è pure la costituzione, in seno al settore bilancio, di un’unità “dedicata al coordinamento e al rispetto delle procedure e delle misure organizzative in ossequio della tempestività dei pagamenti”. Negli atti si legge che “il personale ad essa adibito, vigilerà sulla corretta esecuzione delle procedure stabilite, e, in caso di rilevati inadempimenti, riferirà agli organi dell’ente, preposti al controllo”.