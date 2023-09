Unione Comuni per i finanziamenti, bisogna accelerare: Zuccalà scrive a Greco

Gela. Tra i tanti fronti di crisi a Palazzo di Città, c’è però un versante da non perdere di vista, quello dei finanziamenti. La Regione, già lo scorso anno, autorizzò l’avvio dell’iter della nuova programmazione 2021-2027. Sulla scia di “Agenda Urbana” (altra tappa rimasta per ora incompiuta), Gela è stata ammessa insieme ai Comuni di Niscemi e Butera. L’Unione individuata per andare avanti è stata formalmente costituita ma al momento lo start vero e proprio non c’è stato. L’input deve partire da Palazzo di Città e dal sindaco Lucio Greco, a capo della giunta dell’Unione. Va costituito il consiglio, con rappresentanti già scelti dalle tre assisi civiche. Il sindaco di Butera Giovanni Zuccalà ha scritto a Greco. Chiede che si acceleri con le prime convocazioni, così da mettere in moto una macchina burocratica e amministrativa, comunque autonoma dai tre Comuni che ne costituiscono la base. Per il primo cittadino buterese bisogna fare in fretta. Si avvicina il periodo del confronto più stringente con la Regione, finalizzato all’accordo di programma e alla piena attuazione della strategia, con i progetti per i tre Comuni. L’Unione potrebbe diventare un polo decisionale importante e soprattutto assicurare investimenti per un ammontare complessivo non inferiore ai settanta milioni di euro, soglia essenziale per enti comunali che risentono della crisi e dei tanti tagli ai trasferimenti.