Ex lido “Eden”, ci sono volute ore per bloccare le fiamme: all’interno rifiuti e amianto

Gela. Sono proseguite per diverse ore le operazioni per estinguere l’incendio sviluppatosi all’interno dell’ex lido “Eden”, sul lungomare Federico II di Svevia. Un vasto rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio ed è stato necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco. Non si esclude che la fonte delle fiamme possa essere stata generata dalle masserizie accatastate all’interno del rudere. L’intera struttura è in disuso e in condizioni pessime. Spesso chi lo usa come improvvisato bivacco si serve di piccoli fornellini per cuocere il cibo. Il progetto di riqualificazione del secondo tratto del lungomare prevede la demolizione sia dell’ex “Eden” sia dell’altro lido in stato di abbandono, “Conca d’oro”.



L’ex “Eden”, nel tempo è diventato rifugio per ambulanti e per senza fissa dimora.