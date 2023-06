Unione Comuni, stategia progetti entro domani: deve iniziare il percorso per i finanziamenti

Gela. Se la parte politica può aspettare nella costruzione del consiglio dell’Unione dei Comuni per i finanziamenti, la strategia per i progetti non può subire ritardi. Entro domani, bisognerà rilasciare le carte da far pervenire alla Regione. Nel pomeriggio di oggi, i sindaci di Gela, Niscemi e Butera, insieme alla burocrazia dell’Unione, avrebbero dovuto chiudere sia sulla strategia sia sull’organigramma dei funzionari interni. Bisognerà attendere fino a domani. A Palazzo di Città, a seguito dell’impegno del sindaco Lucio Greco in consiglio comunale, non è stato possibile definire gli ultimi particolari e chiudere la strategia che serve a programmare gli asset fondamentali per riuscire ad assorbire i finanziamenti della programmazione 2021-2027. I tre Comuni sono parte integrante dell’Area urbana funzionale e l’Unione dei Comuni sarà la struttura che coordinerà e gestirà tutte le procedure e i progetti. In settimana, si è già riunita, per la prima volta, la giunta dell’Unione, composta dai tre sindaci e che è presieduta dall’avvocato Lucio Greco. I primi cittadini di Niscemi e Butera, Massimiliano Conti e Giovanni Zuccalà, hanno più volte sottolineato l’importanza dei finanziamenti per opere pubbliche che altrimenti il territorio non potrebbe permettersi. Il consiglio comunale di Butera ha già eletto i tre consiglieri che faranno parte del lato politico dell’Unione. Si aggiungeranno ai consiglieri che saranno scelti dalle assisi civiche di Gela e Niscemi. A Palazzo di Città, la seduta è fissata per il prossimo martedì. Gli uffici regionali aspettano la strategia. Sempre la scorsa settimana, è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione, che potrebbe poi aprire ad altre prospettive, non solo legate a stretto giro ai finanziamenti della programmazione regionale.