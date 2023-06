Unione dei Comuni, approvata strategia: va alla Regione, coordinamento a Collura

Gela. Gli atti sono stati trasmessi alla Regione. L’Unione dei Comuni si è dotata di una strategia per i progetti destinati ai finanziamenti. Oggi, per diverse ore, i sindaci di Gela, Niscemi e Butera hanno valutato tutti gli aspetti di una programmazione che dovrebbe condurre agli stanziamenti del ciclo 2021-2027. L’atto costitutivo era stato ratificato la scorsa settimana e Palermo attendeva la strategia. Il coordinamento è stato affidato all’architetto Antonino Collura, che già si occupa delle principali linee di finanziamento attivate per Palazzo di Città, oltre a condurre il settore dell’unità speciale Pnrr. Non ci sono state variazioni rispetto alle previsioni. I sindaci Lucio Greco, Massimiliano Conti e Giovanni Zuccalà si affidano al dirigente, che allo stato sarà affiancato da tre funzionari, messi a disposizione dalle strutture comunali. Successivamente, gli uffici dell’Unione saranno aperti ai professionisti da selezionare per seguire procedure complesse e assai lunghe. Arrivare ai finanziamenti è prioritario per i tre Comuni, con Gela capofila dell’Area urbana funzionale.