Urbanistica ed edilizia, tempi lunghi: pratiche a rilento e difficoltà per il condono

Gela. Gli uffici comunali del settore urbanistica ed edilizia dovrebbero essere tra quelli di riferimento dell’ente, soprattutto per introiettare fondi e incassi dalle concessioni. Da anni, però, versano in una condizione di forte difficoltà, dovuta al poco personale e ad un’organizzazione che convince poco molti professionisti del settore. Ancora una volta, ad incidere sono principalmente i tempi lunghi per la definizione delle pratiche. Ci sono utenti che attendono la conclusione di procedimenti avviati anche nel 2017. C’è chi fa notare che non sempre la cronologia viene fermamente rispettata. Bisogna attendere non meno di un mese per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica. La situazione non sembra mutare troppo neanche per le procedure di condono edilizio. La mole di pratiche tende a non essere esitata con celerità. Qualche professionista del settore parla di “condono fermo”.