Vaccini, il 60 per cento dei gelesi deve completare le due dosi, indietro anche Niscemi

Gela. Solo il 41,57 per cento dei gelesi ha completato due dosi di vaccino, mentre il 55,75 per cento ha fatto la prima dose. Sono 36.798 i cittadini gelesi che hanno avuto somministrata la prima dose dei vaccini, mentre 27.438 la seconda. Sono dati che emergono dal report diffuso dall’Asp Cl2 aggiornato ai primi quattro giorni di agosto.

Nel dettaglio sono 30.241 i vaccini inoculati presso l’Hub vaccinale del PalaCossiga come prima dose e 26.717 come seconda dose, mentre in ospedale sono stati somministrati tra prima e seconda dose 13.283 vaccini d all’ex mattatoio 8246. Nel complesso sono quasi 79 mila le dosi di vaccino somministrate sino ad oggi, 274.050 in tutta la provincia di Caltanissetta.

Ciò significa che quasi il 60 per cento dei gelesi non ha completato le due somministrazioni benché a luglio ci sia stata una impennata di vaccini.

La città con il maggior numero di vaccinati in provincia è Sutera con quasi il 76 per cento della popolazione over 12 mentre per le città più grosse risalta San Cataldo con il 69 per cento, Mussomeli con il 71, Caltanissetta il 64 per cento. Spicca tra i dati negativi Niscemi, che non arriva neanche alla metà della popolazione vaccinata con la prima dose: 46,53 e appena il 31,88 con la seconda, simile a Mazzarino, che come Gela e Riesi registra un numero altissimo di contagi da Covid. Mazzarino ha avuto una impennata con la prima dose, sfiorando il 60 per cento, ma si ferma al 31 per la seconda.

Riguardo le fasce d’età, quella tra i 50-59 risultano quasi 30 mila in provincia, seguiti dalla fascia di età tra i 60-69 anni ed il 40-49 anni. I fragili, ovvero gli over 70 sono in totale circa 37 mila, di poco superiore ai giovani tra i 20 ed i 29 anni. Un dato curioso: in provincia ci sono quasi 29 mila anziani tra gli 80 e i 90 anni vaccinati.