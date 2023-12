Variazioni bilancio, Sammito: “In consiglio la prossima settimana, spero che atti arrivino”

Gela. Il pacchetto delle variazioni di bilancio in consiglio comunale la prossima settimana, comunque prima di Natale. E’ questo il cronoprogramma, per ora solo potenziale, stilato negli ultimi giorni dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. L’aula sarà chiamata alla ratifica, soprattutto sulla scorta di quanto deciso la scorsa settimana durante un confronto tra giunta e consiglieri. Le variazioni, a maggior ragione in questo fine anno e in pieno dissesto, sono essenziali a garanzia dei progetti in corso e di quelli già conclusi. Se non venissero approvate, potrebbero manifestarsi non poche conseguenze per Palazzo di Città, anche erariali. Sammito attende di avere tutti gli atti. Se si attuasse la procedura d’urgenza, non ci sarebbe neppure la necessità di procedere con la conferenza dei capigruppo.