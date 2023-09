Variazioni su progetti, nuova capigruppo: amministrazione insiste per riqualificazione lungomare

Gela. La prossima settimana, sarà ancora una priorità anche per l’assise civica. E’ prevista infatti una riunione dei capigruppo consiliari e all’ordine del giorno ci sono variazioni di bilancio da far pervenire in aula. Negli scorsi giorni, invece, tra le pieghe delle continue verifiche finanziarie sui conti del municipio, ci sono stati ulteriori approfondimenti proprio sulle variazioni di bilancio per progetti già finanziati. L’amministrazione comunale insiste anzitutto sul capitolo lungomare. Il secondo tratto è stato coperto con fondi del programma di “Rigenerazione urbana” e da poco la Regione ha stanziato circa un milione di euro che l’amministrazione ha destinato alle attività di demolizione degli ex lidi ormai in disuso che ricadono nell’area del nuovo progetto. Giunta, dirigenti e tecnici insistono sulla fattibilità di variazioni così importanti, rese inevitabili dalla crisi in atto in municipio. Sul lungomare, l’assessore Romina Morselli ma anche la titolare del bilancio Mariangela Faraci, supportate dal sindaco, premono con particolare convinzione, così da evitare ogni rischio di taglio dei fondi. La variazione sarà riproposta ai revisori, molto cauti invece su questo fronte. Si attende il parere ufficiale del dirigente al bilancio Pino Erba che però pare decisamente possibilista.