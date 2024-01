Verifiche e i lavori di “Qualità abitare”, partita attività: “Per Unione Comuni servirà personale”

Gela. Sessanta giorni per completare le verifiche sulle aziende aggiudicatarie degli appalti e sottoscrivere i contratti. Le prime settimane del nuovo anno sono fondamentali per garantire l’avvio dei lavori del programma “Qualità abitare”. Stanziamenti per circa trenta milioni di euro vennero concessi a Palazzo di Città, tre anni fa, e si sono concretizzati negli appalti assegnati a fine 2023. Era fondamentale rispettare la scadenza e affidare tutte le gare, così come è stato fatto dalla struttura interna seppur il percorso sia stato piuttosto accidentato. L’assessore Francesca Caruso e il dirigente Antonino Collura, insieme ai professionisti esterni e al gruppo costituito per il programma, avevano presentato pubblicamente tutti i progetti, realizzati per riqualificare diversi punti della periferia urbana e aree a ridosso del centro storico, compreso il fronte mare, la zona dell’orto Fontanelle e dell’orto Pasqualello. Un tema, quello delle verifiche e dei contratti da sottoscrivere per l’avvio dei cantieri, che è stato toccato, tra i primi, la scorsa settimana durante il vertice convocato dal sindaco Lucio Greco. In questi giorni, non sono mancate le scintille politiche innestate proprio da quella riunione e che sembrava potessero mettere in discussione il ruolo dell’assessore Caruso. Invece, rimane impegnata alla guida del settore, sui progetti da concretizzare e con la prospettiva della stipula dei contratti. Saranno settimane importanti pure per la nuova programmazione 2021-2027. L’Unione dei Comuni, con Gela, Niscemi e Butera, ha preso forma lo scorso anno e sono partite le attività del consiglio. Entro fine mese, i consiglieri approfondiranno la strategia dei progetti da finanziare (il budget è di circa 70 milioni di euro).