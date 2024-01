Macchitella Lab, iter in chiusura: Eni ha trasmesso il contratto

Gela. Il Centro polifunzionale Macchitella Lab è quasi realtà: è stato infatti definito e trasmesso al Comune di Gela il contratto di comodato d’uso gratuito di 2 anni che attribuisce al Comune di Gela, la gestione dell’ex Casa Albergo Eni. L’immobile, completamente riqualificato e ristrutturato, potrà avviare le attività previste, in attesa di finalizzare la futura cessione definitiva dell’immobile all’amministrazione comunale, come previsto dagli accordi sottoscritti nel 2017, in merito alla quale proseguono le interlocuzioni. Il contratto prevede da parte della Bioraffineria di Gela la concessione gratuita al Comune per l’uso dell’immobile per un periodo di due anni, con possibilità di proroga. Il Comune si impegnerà a utilizzare l’immobile esclusivamente per le attività previste dal Progetto Macchitella Lab e a sostenere le spese ordinarie. È quindi nelle fasi conclusive l’iter avviato nel settembre 2020, che prevedeva il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Ex Casa Albergo che un tempo ospitava il personale Eni che operava nel sito, e la sua trasformazione in un centro polifunzionale, che potrà avere una nuova funzione per la cittadinanza come centro per aggregazione territoriale, formazione universitaria e imprenditoria giovanile.