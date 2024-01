“Sui musei soluzioni di Scarpinato attivate”, Scuvera: “Amministrazione pensi alle scuole”

Gela. Non ci sono falle nel percorso che dovrà condurre all’avvio del museo del mare e alla riapertura di quello regionale. Sono attesi da tempo e la scorsa settimana il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona hanno nuovamente sollevato pesanti dubbi sul lavoro svolto dall’assessore regionale Francesco Scarpinato, in quota FdI. “In risposta alla richiesta del sindaco, confermo di essere in costante contatto con l’assessore regionale Francesco Scarpinato e posso attestare l’eccezionale impegno che sta mettendo insieme ai suoi dirigenti. Sta conducendo un lavoro straordinario in perfetta conformità al cronoprogramma stabilito, sottolineando l’importanza degli interventi straordinari, finalizzati a restituire la bellezza che meritano ai nostri reperti storici. Questo obiettivo ambizioso richiede i giusti tempi e non può essere realizzato in modo precipitoso. L’incessante impegno dell’assessore nel progetto in città è davvero meritorio. Con dedizione – dice il coordinatore cittadino FdI Salvatore Scuvera – lavora quotidianamente con i suoi collaboratori per restituire alla nostra città il museo del mare, atteso da oltre un decennio, e per rinnovare il museo archeologico regionale. Durante la sua recente visita in città, ha effettuato un sopralluogo con i suoi dirigenti, risolvendo in sole quarantotto ore un inconveniente legato alla cabina elettrica con la società Enel, problema che perdurava da settimane. Il sindaco, naturalmente, avrà la possibilità di effettuare un sopralluogo per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori. L’assessore ha già comunicato alla soprintendente e al direttore del museo di essere disponibile a collaborare e mettersi a disposizione per qualsiasi necessità”.