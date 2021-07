Vertice a tinte forti, nervi scoperti tra i pro-Greco: chiesto l’azzeramento

Gela. Era più che prevedibile, anche sulla scia delle fratture, nette, che stanno azzoppando la maggioranza del sindaco Lucio Greco. Il vertice tenutosi nel tardo pomeriggio di oggi, ha dato dimostrazione che i nervi sono scoperti. L’avvocato, reduce dal confronto con l’assessore regionale all’energia Daniela Baglieri, incontrata a Timpazzo, ha messo intorno al tavolo tutti gli alleati, compresi i segretari dei partiti della coalizione. Non c’erano i consiglieri di “Liberamente”, che già da tempo sembrano piuttosto lontani dalle posizioni dei pro-Greco e le presidenze ottenute nelle commissioni urbanistica e bilancio hanno confermato il “gelo”. Pare che il confronto da poco conclusosi sia stato di quelli che possono creare un solco interno, forse irreparabile. Non un tutti contro tutti, ma quasi. La linea che sembra passare è quella dell’azzeramento. All’avvocato Greco, soprattutto i consiglieri più vicini alla sua linea, hanno chiesto di ricominciare da zero, a partire dal restyling in giunta. Un sentiero seguito principalmente da “Un’Altra Gela”. Sembra che tutti, alla fine, abbiano dato la disponibilità a rimettere le deleghe nelle mani del primo cittadino. I forzisti sarebbero i meno convinti, ma i dubbi che diversi esponenti pro-Greco pare abbiano espresso sull’operato dell’assessore azzurro Nadia Gnoffo starebbero rinfocolando le tensioni anche con Forza Italia. L’avvocato Greco vuole valutare con attenzione. A breve, in aula arriverà un atto fondamentale, come il bilancio di previsione. Servono i numeri e non si possono accettare sgambetti o altri franchi tiratori, come nel caso delle commissioni. Un nuovo vertice dovrebbe tenersi sempre in settimana, così da raccogliere le richieste di tutti gli alleati e proseguire di conseguenza.