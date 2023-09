Via all’anno scolastico negli istituti locali, “si cercherà di garantire la refezione”

Gela. Scuole a festa in città per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico 2023/2024. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’Istruzione Salvatore Incardona hanno partecipato alla festa dell’accoglienza all’istituto Comprensivo Ettore Romagnoli ed al Palalivatino, dove gli alunni del Secondo Circolo Enrico Solito e del plesso Antonietta Aldisio sono stati ospitati. I due amministratori hanno espresso parole di incoraggiamento sia agli alunni che ai loro genitori, stimolando anche gli insegnanti a fare in modo che dal mondo della scuola possano uscire fuori cittadini esemplari. Il sindaco e l’assessore Incardona hanno anche effettuato un sopralluogo, accompagnati dal Dirigente scolastico Gianfranco Mancuso, al plesso Antonietta Aldisio, dove sono in corso di svolgimento gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di una parte della struttura. Da domani le terze e le quarte classi e gli alunni dell’Infanzia torneranno nelle aule di via Feace.