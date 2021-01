Via alle vaccinazioni anti-Covid, Giudice (Cgil): “Sindacato ha ruolo per informare”

Gela. L’avvio della campagna di vaccinazione, in città, vede in prima linea anche le forze sociali. Il sindacato si schiera a favore dell’attività dei medici e degli specialisti. “E’ importante informare, anche su come è stato organizzato il calendario delle vaccinazioni – spiega il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice – i primi mesi, saranno tutti destinati ai medici e agli operatori sanitari, ma anche agli anziani ospiti delle case di riposo e delle Rsa e agli ultraottantenni. Da aprile, si partirà anche con il personale scolastico. Da ottobre, si completerà invece l’attività sull’intera popolazione”. Il componente della segreteria regionale della Cgil spiega che il sindacato può essere coinvolto per la divulgazione delle informazioni alla popolazione, in una fase ancora molto difficile sul piano del contagio.