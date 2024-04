Via Ricasoli ancora senz’acqua, inutili gli interventi dei tecnici

Gela. Le famiglie di via Bettino Ricasoli sono ormai esasperate per i disservizi idrici. I rubinetti continuano ad essere a secco per circa dieci famiglie composte anche da bambini e anziani nonstante le continue segnalazioni all’ente Caltaqua che gestisce la distribuzione idrica in città.

Dopo la segnalazione fatta alla nostra emittente e il servizio realizzato i primi di aprile i tecnici hanno provato a verificare il motivo del disservizio senza però venirne a capo.

I residenti sono veramente arrabbiati e minacciano di non pagare più le bollette per un servizio di cui non posso usufruire.