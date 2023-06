Violati i domiciliari, arrestato un cittadino romeno: giudice ha confermato la misura

Gela. Ha violato gli arresti domiciliari, imposti a seguito di un’ordinanza emessa dai giudici catanesi rispetto ad un procedimento per furti. Un cittadino romeno, che vive in città, è stato trovato fuori dalla sua abitazione e tratto in arresto. Nel primo pomeriggio di oggi si è presentato davanti al giudice Marica Marino, per il rito direttissimo. Sono stati disposti nuovamente i domiciliari.