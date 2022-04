Violenze sull’ex compagna, condanna per Gruia: lei denunciò gli abusi e le minacce

Gela. Ulteriori due anni di reclusione per il cittadino romeno Bobi Gruia, accusato di violenze ai danni dell’ex compagna. La decisione è stata emessa, questa mattina, dal collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni). Le contestazioni mosse nei suoi confronti erano pesanti, compresa una presunta violenza sessuale. L’ex che lo denunciò raccontò di violenze e rapporti sessuali imposti, contro la sua volontà. Su quest’ultima ipotesi, nonostante la richiesta di condanna avanzata dalla procura, è però arrivata l’assoluzione. Per gli investigatori, l’imputato avrebbe più volte minacciato l’ex compagna, soprattutto quando lei decise di rompere ogni rapporto. La donna si è costituita parte civile, con l’avvocato Rocco Cutini, che ha insistito per la condanna di Gruia. L’imputato è attualmente detenuto, sempre per fatti relativi a violenze ai danni della ex. Il collegio aveva disposto la riunione di due procedimenti e la difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha comunque chiesto la continuazione con precedenti condanne, incassate dal cittadino romeno, che con la compagna viveva in un’abitazione a San Giacomo.