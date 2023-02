“Vittoria Schlein ci rafforza, basta ambiguità”, Siragusa: “Ora fronte anche con Una Buona Idea”

Gela. Sembrava una specie di mission impossible. Il neo segretario nazionale del Pd Elly Schlein è riuscita ad avere la meglio sul candidato di struttura, Stefano Bonaccini. Un’inversione di tendenza, che in piccolo c’è stata anche in città. Al gazebo di via Palazzi, forse, è andato in scena il cambiamento generazionale che tanti attendevano da tempo, anzitutto tra le fila del Pd. Il gruppo dei dirigenti più giovani, insieme al segretario cittadino Guido Siragusa, si sono intestatati la scelta di stare con Schlein e il passo ha sortito effetti. “E’ un voto che sicuramente rafforza la nostra segreteria – dice Siragusa – come ha dichiarato Schlein, ora costruiamo il partito con chi ci sta. La mia segreteria non è mai stata delegittimata da nessuno ma è innegabile la vittoria del gruppo che si è schierato con la Schlein. Mi riferisco al vicesegretario Licia Abela, a Giuseppe Favitta, Tiziana Iozza e Maria Ferrera e a chi ha voluto affrontare questa sfida. Con la Schlein c’era la società civile. Allo stesso tempo, nessuno vuole delegittimare il ruolo dei sostenitori di Bonaccini. Apprezzo la lealtà di Giuseppe Arancio, Lillo Speziale, Peppe Di Cristina e Gaetano Orlando, così come sostengo il lavoro di tanti militanti, come ad esempio Giuseppe Fava. Adesso, a maggior ragione, penso sia arrivato il momento di darsi una direzione precisa”. Siragusa va dritto nella sua disamina e il risultato in città è anche legato alla sua decisione pubblica di stare con Schlein. “E’ ora di dire basta alle ambiguità – spiega – chi vuole giocare la partita nel Pd lo faccia nel partito. Non è ammissibile che ci sia qualcuno che sta nel Pd e allo stesso tempo intende giocare fuori dal partito. In caso contrario, posso sempre farmi da parte”. Anche il vicesegretario Licia Abela ha posto l’accento su questo punto, spiegando che il partito non può stare nella “zona grigia”. Il gruppo pro-Schlein pare non abbia per nulla condiviso l’atteggiamento assunto soprattutto dall’ex parlamentare Miguel Donegani, che ha dato libertà di scelta ai suoi, senza prendere una posizione. Ieri, al gazebo, c’era già chi ipotizzava che alla fine abbia scelto Bonaccini. “La lista per l’assemblea nazionale? La logica ancora adesso mi sfugge – aggiunge Siragusa – niente di personale verso l’avvocato Caizza ma da quello che mi risulta in città Schlein è stata sostenuta solo dal comitato. Io l’ho appoggiata perché ritengo che la sua proposta sia quella più efficace per battere le destre. Non potevo ritrarmi dal sostegno ad un gruppo giovane”. Il voto di ieri anzitutto potrebbe iniziare a scrivere qualche finale differente rispetto a quelli scontati. Si capirà meglio nel corso dei prossimi mesi. Il traguardo che dirà tanto sono le prossime amministrative. L’appello di Siragusa non teme troppi equivoci.