Voglia di riscatto per il Gela dopo la sconfitta contro il Real Siracusa

Gela. Alla vigilia della partita contro il Misterbianco 2011, noto ai più come Motta, il Gela dovrà riscattarsi in seguito alla sconfitta contro la Real Siracusa per 3-1. Mister Fausciana avrà un compito arduo da svolgere nella preparazione in vista della gara che si giocherà domani tra le mura amiche. L’allenatore dovrà ovviare alle squalifiche di D’Agosto e D’Amico, espulsi dal direttore di gara durante la trasferta di Siracusa. Il primo, essendo un under, sarà difficile da sostituire. Assisteremo probabilmente all’esordio di Shavy Resouf, attaccante martinicano arrivato dalle giovanili del Le Havre nell’ultima settimana di mercato. Potrebbe essere impiegato a centrocampo per sostituire D’Amico invece il giovane 2005 Federico Rechichi, in origine mezzala ma che ha giocato le amichevoli e la prima partita di campionato da terzino destro, prima dell’arrivo di Veca e Riggio. A disposizione del mister anche il centrocampista Nicolò Di Bartolo, rientrato quest’estate al Gela dopo un prestito in Lombardia.