Zito non si smentisce, trionfa ai campionati regionali master: successi anche per Alferi

Gela. Francesco Zito, ormai per tutti il “vecchietto” volante, si impone nuovamente nei campionati regionali master. L’atleta gelese, che gareggia per la “Running Modica”, non ha smentito i pronostici. Ha trionfato in due specialità, ormai di riferimento per lui. E’ primo nei 1.500 metri e nei 400 metri. Niente da fare per una concorrenza più giovane. Zito si è confermato. Ha fatto sue le finali tenutesi al campo scuola di Catania. Nonostante l’assenza di strutture in città, Zito riesce a mietere successi così come i più giovani che in questi anni si sono affermati.