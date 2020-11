Zona gialla, Trainito: “Non sia un alibi serve responsabilità, contagio ancora grave”

Gela. “Il fatto di essere zona gialla non significa che bisognerà comportarsi come se in città ci fosse il libera tutti. Serve prudenza. I dati del contagio sono ancora molto alti”. Il presidente della commissione sanità Rosario Trainito invita tutti a rispettare le regole, dato che da oggi le restrizioni saranno più limitate. “Vorrei ricordare che con i dati del contagio che si registrano in città, è come se fossimo in una zona rossa – continua – spero che il sindaco continuerà a mantenere l’ordinanza di chiusura delle scuole e dei mercati e di interdizione di aree come il lungomare. Non vanifichiamo tutto”. Il consigliere si rivolge anche a ristoratori e baristi. “E’ importante che possano tornare a lavorare con l’accesso dei clienti – aggiunge – ma devono rispettare le regole, a cominciare dal distanziamento, altrimenti tra qualche settimana sarà ancora peggio e a rischio non ci sono solo gli anziani ma anche i giovani”. Il consigliere, guidando la commissione sanità e anche per ragioni professionali, monitora i dati attuali e ha il polso della situazione rispetto a ciò che si verifica in ospedale.