Zona rossa, Greco aspetta la revoca di Musumeci: non c’è ancora atto ufficiale

Gela. Con il nuovo Dpcm, pubblicato nella tarda serata di ieri, a Palazzo di Città, proprio in queste ore, si attende che la Regione dia un segnale, revocando la zona rossa per la città, prorogata ieri. Il nuovo decreto governativo dà priorità alle percentuali di ospedalizzazione, minime sul territorio, e non ai numeri del contagio, ancora elevati. L’avvocato Greco ha annunciato, già questa mattina, una conferenza stampa. E’ in costante contatto con Asp e Regione, ma spetta proprio al governo Musumeci pronunciarsi. Sembrerebbe che l’assessore alla sanità Ruggiero Razza abbia dato rassicurazioni all’amministrazione comunale, ma al momento non è arrivato un provvedimento ufficiale. Il gruppo politico del presidente Musumeci, con il commissario cittadino Michele Orlando, ha cercato di stoppare le polemiche, scattate con la decisione di revocare la zona rossa a Piazza Armerina (guidata da un sindaco di DiventeràBellissima), confermandola invece per Gela.