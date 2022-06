Zuccalà si è insediato, questa mattina passaggio di consegne in municipio

Butera. Alla presenza degli impiegati comunali e dei familiari più stretti, si è svolta, stamani, la cerimonia di passaggio di consegne tra il sindaco uscente Filippo Balbo e il successore, appena eletto, Giovanni Zuccalà. In aula consiliare, in un clima sereno e disteso, l’uscente ha augurato buon lavoro alla nuova amministrazione appena insediata. Il sindaco Zuccalà ha ringraziato la passata amministrazione. A conclusione, come atto simbolico, Balbo ha consegnato le chiavi del municipio insieme alla fascia tricolore. Il neo sindaco si è poi intrattenuto con gli impiegati comunali per un cordiale saluto.