Prosegue il sit in delle lavoratrici della refezione, “tempi certi sono indispensabili”

Gela. “Mensa sana in Comune sano”, un adagio classico, rivisto dalle lavoratrici della refezione scolastica che aspettano indicazioni precise dall’amministrazione comunale. L’obiettivo sarebbe di ripartire con le attività, già con l’inizio del nuovo anno scolastico e senza andare incontro a slittamenti eccessivi. Anche oggi le operatrici hanno proseguito il loro sit in, in Comune, insieme al segretario provinciale della Filcams Cgil, Nuccio Corallo. “Avere tempi certi per il riavvio non è indifferente”, dicono le lavoratrici e il sindacalista.