37 studenti della Quasimodo partecipano all’Educo Camp del Miur

Gela. Prende il via oggi l’Educo Camp, un campo estivo in lingua inglese, promosso dalla Coop. Educo (accreditata Miur ), per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di età presso i locali dell’Istituto comprensivo S. Quasimodo, in via Salonicco.

Unendo l’apprendimento al divertimento, i ben 37 partecipanti saranno coinvolti in una vera e propria “Full Immersion” in English.

I tutor sono madrelingua, provenienti dai più disparati paesi anglofoni.

Ad accompagnare i tutor e i ragazzi saranno il Camp director Raffaella Lombardo, l’assistent Nuccia Scicolone, e 4 helpers Giorgia Lombardo, Andrea Lombardo, Emma Cariota e Gaia Cassarà, studentesse liceali con competenze in lingua inglese.