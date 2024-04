“Eris”apre gli sportelli d’ascolto nelle scuole gelesi

E’ ormai assodato che il supporto psicologico a ogni livello rappresenti un valore aggiunto alla comprensione di se, allo star bene, al raggiungimento degli obiettivi e che nel complesso migliori la qualità della vita.

Il supporto psicologico inizia finalmente ad essere interpretato non più come terapia a posteriori, ma soprattutto preventivamente ad argine, a barriera protettiva dei disagi e delle inevitabili spirali anomale della nostra esistenza. Le persone che vedono il benessere psicologico come elemento cruciale per la salute e lo star bene sono più che raddoppiate dal 2008 al 2020.

Nelle scuole, il disagio crescente degli studenti deriva dall’ abuso e dipendenza da internet, da genitori super impegnati, dalla preoccupante assenza di programmi di educazione digitale in grado di evidenziare materia, algoritmi e strumenti di difesa dai social. I giovani usano i social media, ma nel 95% dei casi non si sono mai interessati, ne preoccupati di apprendere le innumerevoli finalità occulte di questi. Ad aggravare, bullismo e atteggiamenti di rivalsa prendono il largo laddove il quadro familiare latita.