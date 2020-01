La fondazione Giorgio Almirante in città, nasce sezione locale

Gela. In città arriva una sezione della fondazione Giorgio Almirante, dedicata alla memoria del leader del Movimento sociale italiano. C’è il benestare del presidente nazionale Giuliana De Medici. Avrà sede in via Licata. Gli aderenti seguiranno l’iter finale per l’intitolazione di una piazza ad Almirante, già deliberata dalla commissione consiliare urbanistica.