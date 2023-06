Abusivismo commerciale sul lungomare, via Cascino e l’ex belvedere: interrogazioni Alabiso

Gela. L’abusivismo commerciale sul lungomare Federico II di Svevia, le condizioni di un tratto di via Cascino (quello che si affaccia sul fiume Gela) e l’ex belvedere di piazza Mattei trasformato in parcheggio spontaneo. Tutti quesiti che saranno al centro del consiglio comunale, in seduta di question time, convocato per lunedì prossimo.