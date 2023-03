Accertamenti su un anziano, “ha contratto la scabbia”, familiari: “Era ospite di una struttura privata”

Gela. Da circa un mese si trova in Lombardia, dove già vivono alcuni familiari. Per un anziano gelese, novantunenne, si è posta però la necessità di maggiori approfondimenti medici. E’ stata riscontrata la scabbia, trasmessa anche alla moglie e ad una delle familiari che lo assiste. Una delle figlie è certa che la patologia sia stata contratta durante il periodo trascorso dall’anziano in una struttura privata, in città. Non ci sarebbe stata però nessuna comunicazione dai responsabili sanitari della residenza.