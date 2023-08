Accessi al mare per i disabili, progressisti: “Si garantiscano sistemi efficienti e innovativi”

Gela. Il sì alle variazioni di bilancio portate in aula dall’amministrazione comunale ha determinato l’approvazione anche del provvedimento sullo stanziamento da centomila euro per gli accessi al mare in favore dei diversamente abili. Sul punto hanno insistito i consiglieri civici Alessandra Ascia e Virginia Farruggia. Hanno sottolineato le iniziative istituzionali già avviate. “Un finanziamento regionale di questo tipo – ha detto Ascia – non si può limitare a consentire l’acquisto di passerelle tradizionali. Occorrono sistemi innovativi come le sedie Seatrac che sono presenti in tante aree balneari italiane”. In questo modo, si garantirebbero sviluppi importanti per la piena fruibilità delle spiagge da parte dei diversamente abili. I progressisti hanno ribadito che in più occasioni avevano già sollecitato l’amministrazione.