Accessi al mare per i diversamente abili, Morselli: “Voto su variazione è un risultato importante”

Gela. “Un risultato importante. Non avremmo mai rinunciato ad un finanziamento da centomila euro che garantirà un servizio ai diversamente abili”. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli è certa che il voto dell’aula consiliare di questa sera abbia confermato la bontà dell’azione amministrativa. “Ci scusiamo per i disagi che possono esserci stati – dice – ci attiveremo subito per l’acquisto delle passerelle e per dare ai diversamente abili ulteriori servizi, assicurando il pieno accesso al mare. E’ un risultato importante sul quale abbiamo lavorato nonostante le oggettive difficoltà finanziarie e burocratiche. Adesso, siamo arrivati al risultato che attendevamo”.