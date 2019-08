ACCORDO ICS-CDP PER GLI INVESTIMENTI NELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE

ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti e Istituto per il Credito Sportivo (ICS) insieme per lo sviluppo delle infrastrutture sportive del Paese. È questo il senso dell’accordo siglato tra l’amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, e il presidente dell’ICS, Andrea Abodi, per sostenere il sistema sportivo italiano attraverso l’identificazione di idonei strumenti di finanziamento a supporto delle imprese che operano nel settore. La collaborazione sarà in particolare dedicata alla costruzione, all’ampliamento e al miglioramento degli impianti sportivi e al sostegno di attività sociali e culturali. Per Palermo “questo accordo ci permette di consolidare la collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e di mettere in campo diverse soluzioni a sostegno dello sport, un settore prioritario che necessita di infrastrutture sempre più moderne ed efficienti”. Andrea Abodi ha sottolineato come “il protocollo d’intesa rappresenti un ulteriore fattore di crescita della nostra banca pubblica al servizio dello sviluppo delle infrastrutture sportive e culturali del Paese. Avvertiamo la responsabilità di stimolare, sostenere e promuovere la crescita di settori strategici”.

