Aggredirono quattordicenne: una amette i fatti, le altre hanno negato di essere coinvolte

La procura minorile, ad inizio anno, chiuse le indagini. In totale, sarebbero state quindici le giovani del branco. Tre però non sono imputabili (per l’età) e una era già maggiorenne e del suo caso si è occupata la procura di Gela. Per la quattordicenne presa di mira non ci sarebbe stata alcuna possibilità di reazione. Tra i difensori, ci sono gli avvocati Angelo Cafà, Rosario Prudenti, Davide Limoncello, Mariella Giordano, Salvo Macrì, Alessandro Giuliana, Giovanni Cannizzaro e Rosy Musciarelli.