Agility Horse, il lago Biviere Gela brilla alla tappa di Aci San Antonio

Gela. Fine settimana ricco di soddisfazione per il centro PEG lago Biviere di Gela, che al maneggio A.D. SISA di Aci Sant’Antonio ha partecipato alla terza tappa del campionato siciliano Agility Horse 2023. Gli allievi gelesi, guidati dall’istruttrice FISE Angela Necchi, possono ritenersi più che soddisfatti per il ricco bottino di premi portato a casa.

Claudio Commendatore ha bissato il primo posto nella categoria Dressage id20, oltre ad un primo posto in A2, un secondo posto in B, quarto posto in e80 e primo ex aequo nelle 30 e nelle 40, dove Roberta Fraglica ha chiuso con 4 penalità.

Carla Di Vita ha ottenuto il sesto posto in A1 e il primo posto ex aequo insieme a Viola Di Dio, nel dressage id20 decimo posto per la Fraglica e undicesimo per Rosario Scicolone.