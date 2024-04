Scommesse ippica, ecco dove piazzarle online

Nonostante la crisi del settore, l’Ippica rimane tra gli sport più iconici del nostro Paese, specialmente se la si ricollega all’ambito delle scommesse, in quanto sono in molti ancora a provare a indovinare l’esito di una corsa di cavalli. Che sia trotto o galoppo non importa.

A testimonianza di quanto detto c’è da dire che le scommesse sull’ippica non sono solamente parte del palinsesto delle agenzie fisiche diffuse sul territorio nazionale, anche l’online si è adeguato ai gusti degli italiani. Ma per capire dove piazzare il pronostico in sicurezza è sempre bene innanzitutto andare a leggere una lista di siti per scommettere sull’ippica, che prenderà in considerazione solo portali certificati ADM, quindi sicuri e legali. Ma andiamo un po’ più nel dettaglio della questione, dando qualche altra informazione in merito.

Scommesse Ippica, quale operatore scegliere?

Una volta che si è deciso di consultare la tabella di cui sopra, sarà tutto estremamente più chiaro e più facile. Ma a prescindere da questa, bisognerà sempre far fede ad alcuni consigli fondamentali per poter scommettere in tranquillità, valutando alcuni aspetti degli operatori che si visiteranno prima di iscriversi. Partendo dalla presenza o meno di una certificazione https e sistemi di crittografia e protezione dei dati, che consentiranno all’utente di inserire informazioni sensibili senza il timore che queste possano essere accessibili ad utenti terzi. Inoltre, è importante controllare i metodi di pagamento a disposizione del giocatore.

Qualora, infatti, un sito ne proponga pochi o di sconosciuti, è meglio diffidare. Solitamente i metodi di pagamento più noti e diffusi saranno tutti presenti nel medesimo operatore affidabile: dalla carta di credito a PayPal, passando per diversi eWallet o bonifici bancari. Altro trucco è quello di leggere attentamente le recensioni (facendo attenzione che siano numerose e ben scritte) di utenti che hanno già deciso di creare un account su quel determinato operatore. Infine, oltre a notare la presenza del logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), è bene controllare che sia disponibile un servizio clienti degno di questo nome, ossia accessibile 24/7 in diverse modalità: mail, telefono, whatsapp, live chat e via discorrendo. Rispecchiano, ad esempio, tutte queste caratteristiche alcuni operatori come SNAI, Goldbet e Bet365.