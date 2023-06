Medici e infermieri verso Niscemi, “Vittorio Emanuele” perde personale: Ugl solleva caso ausiliari

Gela. Questa mattina, con un sit in organizzato dalla Cgil e da diverse associazioni, è stata posta nuova attenzione sui costanti tagli al sistema sanitario cittadino. Da questo punto di vista, l’ospedale “Vittorio Emanuele” è il vero apice dell’arretramento dei servizi ai pazienti. Ora, le risorse mediche e infermieristiche si spostano verso il nosocomio di Niscemi. Per la Tac a contrasto un medico del “Vittorio Emanuele”, per due volte a settimana, si reca proprio nella struttura niscemese. Nel nosocomio di Caposoprano non si possono svolgere attività programmate di sala operatoria per carenza di anestesisti ma almeno cinque infermieri della struttura sono pronti ad approdare a Niscemi. A fine mese, verrà chiuso il centro tamponi del “Vittorio Emanuele” e gli infermieri saranno dirottati al “Basarocco” per garantire la sala operatoria, ferma invece nel presidio locale. Ulteriori prove di come i tagli siano sempre più netti.