“Aias assicura il trasporto gratuito”, Longo: “Basta speculazioni politiche”

I vertici di Aias rilanciano diverse questioni, rivolgendosi all’amministrazione comunale. “Si chiedano piuttosto gli amministratori e tutti i consiglieri comunali come mai sia stato approntato un avviso pubblico con cui di fatto si è estromessa l’Aias-Sezione di Gela, la stessa associazione alla quale il Comune affidava in convenzione il servizio, anche per gli assistiti Aias di Caltagirone, dalla gestione del servizio di trasporto che ha erogato per quasi cinquanta anni, anche in tempi in cui il costo era a totale carico dell’associazione, poiché gli utenti, con questo avviso, possono rivolgersi solo ad organizzazioni che possono fatturare il servizio erogato rilasciando idonea certificazione fiscale attestante le spese sostenute. Si chiedano piuttosto gli amministratori e tutti i consiglieri comunali del Comune – aggiunge il presidente Longo – come mai un avviso pubblico che doveva essere solo temporaneo e “nelle more della indizione, celebrazione e aggiudicazione della nuova gara”, così come previsto nell’atto di indirizzo della delibera 30 del 6 febbraio 2020, regolamenta oramai da oltre un anno un servizio così complesso e delicato”. Da Aias fanno sapere che il trasporto effettuato è gratuito e chiedono di evitare “altre speculazioni politiche”. Verrà sospeso da inizio maggio, perchè l’associazione non ha più la possibilità di sostenerlo economicamente.