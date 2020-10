Al Roland Garros imprese di Sinner e Trevisan, volano ai quarti

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia del tennis continua a sorridere. Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del Roland Garros, terzo Slam di questa stagione, in corso sulla terra battuta di Parigi. Il 19enne altoatesino, 75esimo del ranking mondiale, ha sconfitto oggi, negli ottavi di finale, il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del ranking Atp e sesta testa di serie del seeding, con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3, in tre ore di gioco. Sinner ha dominato il più quotato avversario, concedendosi una piccola pausa nel terzo parziale. Fin qui, sul rosso parigino, il giocatore di San Candido non aveva nemmeno un set.Per ottenere un posto in semifinale l’azzurro sfiderà martedì lo spagnolo Rafael Nadal, secondo nella classifica Atp e seconda forza del tabellone, che oggi ha liquidato il giovane statunitense Sebastian Korda (doppio figlio d’arte), lasciando solo le briciole. Il dodici volte campione del Roland Garros maschile ha schiacciato il figlio di Petr con un eloquente 6-1 6-1 6-2.Anche Martina Trevisan non si ferma più. L’azzurra ha centrato l’ingresso ai quarti di finale del Roland Garros femminile. La 26enne toscana, proveniente dalle qualificazioni, ha superato agli ottavi di finale l’olandese Kiki Bertens, testa di serie numero 5 del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-4, in un’ora e 35 minuti di gioco. Per la Trevisan c’è ora la 19enne polacca Iga Swiatek, che ha eliminato a sorpresa la numero 1 del seeding, ovvero la rumena Simona Halep.E’ terminata, infine, la corsa di Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 46 del mondo, si è arreso di fronte all’argentino Diego Schwartzman, numero 12 del ranking Atp e 14esimo favorito del seeding, col punteggio di 6-1 6-3 6-4.(ITALPRESS).