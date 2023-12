Alimenti e giocattoli in favore di chi ha più bisogno, “gol solidale” dei giovani Dc

“Se per tanti la politica è servirsi e non servire, prova ne è la tragica situazione in cui versa la nostra amata città, per noi giovani della Dc la politica è servire e non servirsi.



Un “goal solidale” ha un duplice obiettivo: da una parte, si propone di dare una piccolissima boccata d’ossigeno alle casse delle famiglie maggiormente colpite dall’attuale contesto di profonda crisi economica e sociale; dall’altra di regalare un sorriso a tutti quei bambini che quest’anno non avrebbero ricevuto un regalo sotto l’albero”, fanno sapere i giovani della Dc.