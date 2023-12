“Mondo opposto”, domani gli interrogatori: Cosa nostra puntava a colpire chi denunciava

Gela. Sono previsti tutti per domani, in diversi penitenziari dell’isola e anche fuori Regione, gli interrogatori dei coinvolti nell’inchiesta “Mondo opposto”. La quasi totalità delle misure (venticinque) sono state eseguite con la detenzione in carcere. Sono coinvolti i presunti capi della famiglia di Cosa nostra, Alberto Musto e Sergio Musto, e ancora Andrea Abaco, Francesco Amato, Giuseppe Auteri, Francesco Cantaro, Francesco Cona, Davide Cusa, Renè Salvatore Di Stefano, Alessandro Fausciana, Gaetano Fausciana, Salvatore Fausciana, Gianni Ferranti, Giovanni Ferranti, Giuseppe Manduca, Francesco Piazza, Antonino Pittalà, Salvatore Signorino Pittalà, Paolo Rizzo, Francesco Alessio Torre e Carlo Zanti. Sono coinvolti inoltre i gelesi Carmelo Raniolo (raggiunto dal provvedimento mentre si trovava fuori dalla Sicilia per ragioni di lavoro), Vincenzo Cannizzaro, Luigi Cannizzaro ed Emanuele Burgio.