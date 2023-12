Blitz “Smart working”, Seca Curva’ lascia il carcere: per indagati fissato il riesame

Il gip ha emesso il provvedimento che gli consente di lasciare il carcere. Ieri, invece, si sono difesi sia Salvatore Azzarelli sia Ruben Raitano. Rappresentati dal legale Davide Limoncello, hanno riferito di non aver fatto parte di un gruppo dedito alla vendita di sostanze stupefacenti. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere, Anna Maganuco (sempre difesa dall’avvocato Davide Limoncello). Consorte di Giacomo Tumminelli, tra i principali indagati, ha però voluto precisare di non aver mai avuto a che fare con la droga. Per gli indagati, intanto, il riesame è stato fissato la prossima settimana.