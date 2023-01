“Allarme su finanziamenti Pnrr da non sottovalutare”, Di Stefano: “Politica si attivi”

Gela. Il rapporto di Fondazione con il Sud, che abbiamo riportato negli scorsi giorni, è preciso nel sottolineare come tanti Comuni del meridione stiano andando incontro al pericolo concreto di perdere i finanziamenti del Pnrr. La scarsa dotazione di organico, che ormai da anni limita fortemente l’azione del municipio, è il fattore principale indicato nel rapporto. Una questione, quella della dotazione di organico ma anche della necessità di non perdere il treno dei finanziamenti, che più volte è stata ripresa dall’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, tra i primi ad aver creduto alla programmazione sui finanziamenti. “Tra i Comuni del mezzogiorno, purtroppo Gela figura tra quelli che potrebbero avere enormi criticità in ragione dell’esigua presenza di personale e quindi di specifiche professionalità da impiegare nell’attività tecnica delle procedure. Mi preoccupa – spiega Di Stefano – che questo scenario possa concretamente prefigurarsi, qualora il gap della mancanza di personale non venisse colmato, scongiurando il pericolo dell’alert ufficiale dello studio pubblicato. Perché di fatto, quello studio è un vero e proprio allarme per tutti i Comuni che, giustamente e legittimamente, ambiscono a rilanciare socialmente ed economicamente il proprio territorio utilizzando i fondi del Pnrr”. Di Stefano cita soprattutto il caso del programma di finanziamento “Qualità dell’abitare”, che ha garantito a Palazzo di Città risorse per 30 milioni di euro. “Va precisato che c’è un distinguo sostanziale tra Gela e gli altri Comuni in alert. Gela, oltre ai decreti di finanziamento, ha già ricevuto le prime anticipazioni della linea ”Qualità dell’abitare“ pari a tre milioni di euro. A questi si deve aggiungere una dotazione finanziaria derivante dalle royalties e dalprotocollo attuativo successivo all’accordo del 2014, per 1,5 milioni di euro, somme destinate alla progettazione e alla costituzione di un corposo organigramma tecnico-amministrativo, destinato all’attuazione dei finanziamenti. Sarebbe paradossale essere stato il primo Comune ad avere accesso alla programmazione “Qualità dell’abitare”, per 30 milioni di euro, aver ottenuto un fondo progettazione di quasi 5 milioni di euro, che potrebbero essere molti di più, ma per la carenza di personale, da una parte, e la limitata visione politica, dall’altra, non riuscire a portare a compimento la programmazione del Pnrr”, aggiunge Di Stefano.