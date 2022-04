Allarme intimidazioni, Greco con Ascia: “Chiesto comitato per l’ordine e la sicurezza”

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha ufficialmente chiesto la convocazione urgente di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza, con un riscontro favorevole giunto dal prefetto che ha assicurato una fissazione a breve. Una decisione che Greco ha maturato anche per l’attentato incendiario che ha distrutto l’automobile del consigliere comunale Alessandra Ascia, data alle fiamme la scorsa notte. Solo alcuni giorni fa, il sindaco aveva segnalato forti preoccupazioni per una possibile recrudescenza della criminalità, valutando i dati della relazione Dia. “Sembra che non passi notte senza che gli incendiari mettano a segno qualche colpo – dice il sindaco – era già una situazione estremamente preoccupante dopo che lo scorso weekend sono state incendiate due auto comunali. Ieri, durante la festa della polizia il questore Emanuele Ricifari ha avuto parole molto forti rispetto alla situazione che si vive in città”. Greco dà solidarietà al consigliere Ascia, anche a nome della giunta.