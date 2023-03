Alleati con Greco, “scelta comitati di quartiere non rispetta i criteri dati dal sindaco”

Gela. L’aveva già anticipato ieri il sindaco e la conferma arriva dai suoi alleati. La scelta dei comitati di quartiere, che su proposta dell’avvocato Greco hanno designato Salvatore Terlati come loro rappresentante in giunta, è più che legittima ma non risponde ai parametri che erano stati posti. Questa mattina, come abbiamo anticipato, Greco ha incontrato il gruppo che lo sostiene (assessori e consiglieri). Emerge una linea comune. “Non abbiamo nulla contro i comitati di quartiere ma riteniamo che la proposta formulata dal sindaco sia stata chiara. La nostra linea è comune. Purtroppo, la risposta fornita dai comitati non ha rispettato le indicazioni contenute nella stessa, ovvero consegnare una rosa di tre nominativi e l’unanimità di tutti i comitati di quartiere”, fanno sapere i pro-Greco. Sono le stesse conclusioni alle quali è giunto il primo cittadino. Terlati ha ottenuto il sì di gran parte dei comitati, ad eccezione di tre (che non hanno voluto accogliere un invito politico). Per Greco e per i suoi, non è possibile dare seguito ad un’investitura unica e senza unanimità.