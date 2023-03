E’ morto il senatore del Pd Bruno Astorre

ROMA (ITALPRESS) – Il senatore e segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre, è morto mentre era a Palazzo Cenci, che ospita alcuni uffici del Senato. Il prossimo 11 marzo avrebbe compiuto 60 anni.Senatore dal 2013, è stato segretario regionale del Pd nel Lazio dalla fine del 2018. Laureato col massimo dei voti in Economia e Commercio alla Luiss, venne eletto consigliere comunale a Colonna nel 1995 con il Partito popolare italiano. Nel 1998 risultò poi primo degli eletti al Consiglio provinciale di Roma. Nel 2003 divenne consigliere regionale del Lazio con La Margherita e nel 2005 venne rieletto nelle liste de L’Ulivo, diventando poi assessore ai Lavori Pubblici nella giunta Marrazzo, incarico che mantenne fino a quando subentrò a Guido Milana come presidente del Consiglio regionale del Lazio, nel 2009. Nel 2010 si ricandidò alle Regionali col PD, risultando primo degli eletti e rientrando in Consiglio regionale, dove venne eletto vicepresidente in quota di minoranza.Dopo le dimissioni della presidente Renata Polverini, nel dicembre 2012 si candidò alle primarie del PD che avrebbero scelto i candidati alle successive elezioni politiche, arrivando terzo e strappando un posto nella lista regionale per il Senato. Nel 2013 venne quindi eletto senatore nella circoscrizione Lazio e poi nominato membro della commissione di vigilanza di Cassa depositi e prestiti. Nello stesso anno divenne membro della Direzione nazionale del PD. Alle politiche del 2018 venne ricandidato e rieletto senatore, entrando a far parte della Commissione Lavori Pubblici. Alla fine dell’anno, il 1° dicembre 2018, venne eletto segretario regionale del PD per il Lazio. Alle ultime elezioni politiche il PD lo ha candidato a Palazzo Madama come capolista, nel collegio plurinominale Lazio 02: Astorre è stato eletto e si trovava proprio all’interno degli uffici del Senato al momento della sua morte. Meno di due anni fa, il 4 settembre 2021, aveva sposato Francesca Sbardella, compagna di partito ed eletta sindaca di Frascati poco dopo le nozze.Numerosi i messaggi di cordoglio del mondo politico. Tra questi il tweet del premier Giorgia Meloni: “Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”.”Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”, dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).