Allerta meteo, domani scuole chiuse in città: Greco, “evitare di uscire”

“A causa dell’allerta meteo prevista per domani giovedì 9 febbraio 2023, tutte le scuole saranno chiuse per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Si raccomanda inoltre alle persone di evitare di uscire di casa, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero essere pericolose. Rimani al sicuro e seguiamo le indicazioni delle autorità per proteggere noi stessi e la comunità”, dice il sindaco che ha riunito il Centro operativo comunale per le situazioni di emergenza meteo.